Uzman isimden aşı olmayan annelere Omicron uyarısı

Hamilelerde koronavirüse yakalanma oranının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Faruk Buyru, aşı olmayan anne adaylarına Omicron uyarısında bulundu. Prof. Dr. Buyru, gebelerin, aşısız olmaları, hamilelikten dolayı bağışıklıklarının baskılanması ve özellikle de ileri haftalarda akciğer kapasitelerinin azalması gibi nedenlerle hastalığı ağır geçirebildiğini vurguladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un tüm dünyada ve Türkiye'de tırmanışını sürdürürken, genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olduğunu ve tam doz aşılı çoğu kişinin hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini aktardı.

Buyru, "Maalesef, önceki dönemlere göre hastalık da gebelerde hastalığa yakalanma oranı da arttı. Bunun nedeni gebelerin aşılanmaktan korkmaları, aşının yan etkilere neden olacağı, kendilerine veya bebeğe zararlı olacağını sanmaları. Bunlar tamamen gerçeğe dayanmayan inanışlar." değerlendirmesinde bulundu.

'HASTALIĞI AĞIR GEÇİREBİLİYORLAR'

Prof. Dr. Buyru, Omicron'un çok kolay bulaştığının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Omicron varyantının önceki suşlardan farkı odada kısa bir süre kalmayla dahi bulaşabilmesidir. Yani hastalıklı olan biriyle kısa bir temas sonrası son derece kolay bulaşabiliyor. Omicron'un toplumda daha hafif seyrettiğini biliyoruz. Daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyrediyor. Bu durum aşının koruyucu etkisinden de kaynaklanıyor. Aşısızlarda o kadar hafif seyretmediğini, hastaneye yatan pozitif hastaların çoğunun aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Hamileler için de bu geçerli. Aşıları tam olanlar yeterince korunma sağlıyor, ya hastalanmıyorlar ya da hastalığı son derece hafif üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde ayakta atlatabiliyorlar. Ama aşısız olanlar veya aşısını tam yaptırmayanlar hastalığı ağır geçirebiliyorlar."

'HAMİLELERİN YARISI AŞISIZ'

Toplumda hamilelerin aşılanma oranının düşük olduğunu belirten Buyru, şunları aktardı:

"Şimdi toplum genelinde yüzde 70 civarında bir aşılanmadan söz etmek mümkün. Gebelerdeki aşılanma oranı örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rakamları biliyorum, toplumun yarısı kadar. Bu aşıdan korkmanın ya da aşıyı gebelikten sonra yaptırırım şeklinde yanlış inanışlar sonucunda ortaya çıkan şeyler. Fakat aşı yaptırılmaması ve erteleme hem gebenin hem bebeğin olumsuz etkilenmesine yol açabiliyor. Gebelik esnasında hastalık geçirdiğinde kadın olumsuz etkileniyor. Solunum problemleri ortaya çıkabiliyor. Hastaneye yatış, yoğun bakıma ihtiyaç artıyor. Hastalık daha ölümcül seyrediyor. Bebek olumsuz etkilenebiliyor. Erken doğum, gelişme geriliği riski koronavirüs enfeksiyonu geçiren annelerin çocuklarında daha fazla. Yoğun bakım ihtiyacı da... O yüzden anneyi ve bebeği korumak için zamanı gelen her gebenin aşılanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.