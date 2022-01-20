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Uzman isim uyardı: 'Ağır etkilenen çocuklar var'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, "Yatan hastalarımızın çoğunluğu altta farklı hastalıkları bulunan çocuklar. Sağlıklı çocuklarda şu an kötü bir seyir görmüyoruz. Kovid-19'u belirtili veya belirtisiz geçiren çocukların bir kısmında iyileştikten yaklaşık 1-1,5 ay sonra Multisistem Inflamatuar Sendromu gelişebiliyor. Aileler, çocuklarını hastalıktan sonraki bu süre içinde takip etmeli" dedi.

Koronavirüs 20.01.2022, 11:30 20.01.2022, 11:34
Uzman isim uyardı: 'Ağır etkilenen çocuklar var'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle çocuk hasta ve hastaneye yatanların sayısında artış görüldüğünü belirterek, "Yatan hastalarımızın çoğunluğu altta farklı hastalıkları da bulunan çocuklar. Sağlıklı çocuklarda şu an kötü bir seyir görmüyoruz." dedi.

Çiftçi, dünyayla birlikte Türkiye'de de baskın hale gelen Kovid-19'un Omicron varyantının çocuklardaki etkilerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Omicron'un etkisiyle günlük vaka sayılarının 70 binin üzerine çıktığına dikkati çeken Çiftçi, çocuklardaki Kovid-19 vakalarında da buna paralel artış görüldüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Çiftçi, "Hastanemize başvuran ve hastaneye yatan çocuk Kovid-19 vaka sayısında ciddi artış oldu. Yakın bir dönemde Kovid-19 yataklarımızın tamamı boşalmıştı. Bütün hastalarımızı taburcu etmiştik ve yeni Kovid-19 vakası hastaneye yatmıyordu. Fakat Omicron'un ortaya çıkışıyla birlikte çocuk hasta ve hastaneye yatanların sayısında artış gördük. Şu an hastanemizde Kovid-19'a ayrılan bütün yataklarımız dolu durumda." diye konuştu.

- "Ağır etkilenen çocuklar da var"

Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan çocukların büyük bölümünde altta yatan farklı hastalıklar bulunduğuna dikkati çeken Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 genel olarak erişkinlere göre çocuklarda daha hafif seyrediyor ama ağır etkilenen çocuklar da var. Örneğin karaciğer, kalp, böbrek gibi organların transplantasyonu (nakli), kemik iliği nakli yapılan, bağışıklık sisteminde sorun olan, kronik kalp hastalığı olan çocuklar var. Altta yatan farklı bir hastalığı olan çocuklar Kovid-19'a yakalandıklarında hastaneye yatmak durumunda kalabiliyor. Yatan hastalarımız da çoğunlukla böyle. Altta yatan bir hastalığı olmayan, sağlıklı çocuklarda şu an kötü bir seyir görmüyoruz. Hastalık, genel olarak Delta varyantına göre daha iyi seyrediyor. Sağlıklı olup da hastanemizde Kovid-19 nedeniyle yatan bir çocuğumuz yok."

Prof. Dr. Çiftçi, Kovid-19 geçiren çocuklarda nadiren Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) görülebildiğine işaret ederek, "Kovid-19'u belirtili veya belirtisiz geçiren çocukların bir kısmında iyileştikten yaklaşık 1-1,5 ay sonra Multisistem Inflamatuar Sendromu dediğimiz hastalık gelişebiliyor. Bu hastalıkta en çok gördüğümüz, vücutta döküntüler, gözlerde kızarıklık, dudaklarda çatlama, soyulma gibi deri ve mukoza belirtileri oluyor." ifadesini kullandı.

- Zamanında tedavi edilmesi hayati önem taşıyor

Ayrıca hastalık kaynaklı bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, halsizlik, çarpıntı ve kalp yetmezliği gibi bulgular ile organ tutulumlarını gördüklerini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Multisistem Inflamatuar Sendromu, zamanında tedavi edilmezse maalesef çocukların yaşamını kaybetmesine neden olabiliyor. Hastalık, Kovid-19 geçiren çocukların çok küçük bir kısmında gelişiyor. Aileler, çocuklarını hastalıktan sonraki 1-1,5 aylık süre içinde takip etmeli. Eğer çocukta ateş veya bahsettiğim diğer belirtiler görülürse mutlaka bir hekime götürülmeli. Multisistem Inflamatuar Sendromu da akılda tutularak, çocuğun Kovid-19 geçirdiği hekime iletilmeli."

Çiftçi, hekimlerin MIS-C'yi kolaylıkla teşhis edebildiğini, hastalığın tedavisinin zor olmadığını belirtti.

- "12 yaş üstündeki çocukların aşıları tamamlanmalı"

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle çocukların sosyal ortamlarda daha çok yer alacağına işaret eden Çiftçi, temel önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Aşıların Kovid-19'un ağır geçirilmesini engellediğini, hastalığın yayılımının önlenmesinde de etkisinin bulunduğunu anımsatan Çiftçi, "Çocuğu olan anne babaların mutlaka aşılarını yaptırmaları ayrıca çocukla teması olması muhtemel kişilerin de aşılanmış olmasına dikkat etmesi gerekiyor. 12 yaş ve üstünde de eksik dozu bulunan çocukların aşıları mutlaka tamamlanmalı." uyarısında bulundu.

Çiftçi, tatilde çocukların bir araya gelerek yapacağı aktivitelerde de maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin, maske takılmayan kalabalık alanlardan uzak durulmasının önem taşıdığını söyledi.

Salgının kontrol altına alınamaması nedeniyle dünyada gelişmiş bazı ülkelerde 12 yaş altı çocuklarda Kovid-19 aşılarının uygulandığını anımsatan Çiftçi, Türkiye'de de böyle bir uygulamaya gidilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

- "İnfluenza ile Kovid-19 belirtilerinde mutlaka test yapılmalı"

Mevsimsel etkiyle artan influenzanın (grip) da Kovid-19'la benzer belirtiler gösterdiğine dikkati çeken Çiftçi, "İnfluenza ile Kovid-19'u ve bazı diğer solunum yolu enfeksiyonlarını birbirinden ayırmak çok mümkün değil. Çoğunlukla birbirine benzeyen belirtileri bulunuyor. İnfluenzada ani başlayan yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük gibi belirtiler söz konusu. Bu belirtiler ortaya çıktığında mutlaka test yapılmasını öneriyorum." ifadesini kullandı.

Çiftçi, influenzanın da testle teşhis edildiğini ve tedavisinin ilaçla kolaylıkla yapılabildiğini vurguladı.

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#koronavirüs #çocuk sağlığı #omicron
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