Üç ülke daha koronavirüs kısıtlamasını kaldırdı
Cezayir, Etiyopya ve Somali'de aşı kartı veya negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.
Koronavirüs 03.11.2022, 17:47 03.11.2022, 17:54
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı ülkeye girişlerde uygulanan aşı kartı veya negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Cezayir, Etiyopya ve Somali'de kaldırıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamın aşı kartı ve PCR testi zorunluluğunu kaldıran ülkelere üç ülke daha eklendi.
Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesaplarından bu üç ülkeye seyahat etmeyi planlayan yolculara yönelik yaptığı bilgilendirmede, Etiyopya, Somali ve Cezayir'de uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı ifade edilerek bu üç ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
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