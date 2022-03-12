Türkiye'de Kovid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edildi
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'un toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsatarak, "Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter'daki hesabından, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini anımsattı.
Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2022
Gelinen noktada salgının, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktığını belirten Koca, riskle orantılı tedbirlerle hayata devam edildiğini kaydetti.
Koca, Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|27
|56
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
|10. Southampton
|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|27
|31
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|28
|19
|20. Norwich City
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Atletico Madrid
|28
|49
|4. Barcelona
|26
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|28
|25
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18