Sağlık Bakanı paylaştı: 'Maskeler cepte mi?'

Açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Maskeler cepte mi?' paylaşımında bulundu.

Dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından Açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması HES kodu zorunluluğunun kaldırılması gibi birçok karar alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık havada maske zorunluluğunun kalktığı ilk günde şu tweeti paylaştı: Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart. İfadelerini kullandı.