Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı.

8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/H7Of6LhC9N — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı

İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu. En çok artan 10 il Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle oldu: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.