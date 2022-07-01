Sağlık Bakanı Koca: 'Günlük vaka sayısı 3 bini geçti'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında bir süredir artış gözlemlendiğini açıkladı.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Koca, daha önce günlük binin altına inen vaka sayılarının şu anda 4 bine doğru ilerlediğini paylaştı

HASTANE YÜKÜNDE ARTIŞ YOK

Ancak hastane yükünde henüz bir artış gözlemlenmediğini söyledi.

Bakan Koca'ya, Biontech aşısını bulan Profesör Doktor Uğur Şahin'in "Yeni dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz" sözleri de soruldu.

Koca o açıklamayı, "Ben vatandaşı tedirginliğe sevk edecek bir tablo beklemiyorum" sözleriyle değerlendirdi.



"Vaka sayısı artabilir ama virüsün mutasyonla birlikte hasta yapma gücü azaldı" dedi.



Koca, risk gurubundakilere kişisel tedbirlere uymaları ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları tavsiyesinde de bulundu.