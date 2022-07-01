Sağlık Bakanı Koca: 'Günlük vaka sayısı 3 bini geçti'
Maske yasağının kalkmasıyla günlük vaka sayılarında son günlerde bir artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da, günlük vaka sayısının 3 gibi geçtiğini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında bir süredir artış gözlemlendiğini açıkladı.
Yeni Şafak gazetesine konuşan Koca, daha önce günlük binin altına inen vaka sayılarının şu anda 4 bine doğru ilerlediğini paylaştı
HASTANE YÜKÜNDE ARTIŞ YOK
Ancak hastane yükünde henüz bir artış gözlemlenmediğini söyledi.
Bakan Koca'ya, Biontech aşısını bulan Profesör Doktor Uğur Şahin'in "Yeni dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz" sözleri de soruldu.
Koca o açıklamayı, "Ben vatandaşı tedirginliğe sevk edecek bir tablo beklemiyorum" sözleriyle değerlendirdi.
"Vaka sayısı artabilir ama virüsün mutasyonla birlikte hasta yapma gücü azaldı" dedi.
Koca, risk gurubundakilere kişisel tedbirlere uymaları ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları tavsiyesinde de bulundu.
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|45
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|38
|74
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