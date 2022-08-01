Sağlık Bakanı Koca'dan yeni kısıtlama açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı? Toplu taşıma araçlarında, uçaklarda... " sorusu için "Hayır kesinlikle gündemimizde yok" dedi.
Koronavirüste özellikle Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları patladı. Maske ve bazı kısıtlamaların yeniden getirilmesi konusunda sağlık çevrelerinin bazılarından baskı geliyor. Bakan Fahrettin Koca yeniden kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca, Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuştu.
Koca, "Evet... Son birkaç haftadır, vakaların artışıyla birlikte, aşıya yoğun ilgi olduğunu, aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığını görüyoruz Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ısrarla öneriyoruz... Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırsınlar. Hele de 65 yaş üstü ve ek bir hastalığı olanlar... Risk biraz daha fazla... Mümkünse kalabalık ortamlara girmesinler... Maske taksınlar... Mesafeye dikkat etsinler." dedi.
Koca şu ifadeleri kullandı:
"Ama şunu bilelim... Covid pandemisi devam ediyor. Ve Covid ile bir dönem daha yaşayacağız. Aşı olmamız gerektiğini, risk grubundaki vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini mutlaka almalarının şart olduğunu bilmeliyiz. Yani... Covid ile birlikte hayatımızın devam edeceğini, tedbirler konusunda daha kararlı olmamız gerektiğini artık biliyoruz."
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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