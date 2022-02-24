Omicron'da ölüm sayıları neden daha yüksek?

2022 yılının ilk günlerinden bu yana koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 binin üzerinde. Omicron çoğu kişide hafif seyretse de vefat sayıları delta varyantında yaşanandan daha yüksek? Bu durumun sebebi ne? İşte detaylar...Omicron genelde hafif seyretse de günlük ölüm sayıları yüksek.

2022'nin başından bu yana günlük vefat ortalaması 199...

Türkiye’de tam 53 günde koronavirüse bağlı günlük ölüm sayısı toplam 10 binin üzerinde seyrediyor.

"Risk grubunda olanları iyi koruyamıyoruz"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. iftihar Köksal, "Çünkü delta varyantında daha iyi koruyorduk risk grubu hastalarımızı. Şimdi o kadar korumuyoruz ve bu hayatını kaybeden kişilerin yüzde 90’dan fazlası kronik hastalığı olan kişiler ya da aşısız olan kişiler 65 yaşın üzerinde olan kişiler" dedi.

Köksal, "Peki neden 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar hastalığa daha kolay yakalanıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kronik hastalarımız ya da ileri yaştaki hastalarımız aşılanmış olsalar dahi mevcut durumları sebebiyle aşı yanıtı hiçbir zaman sağlıklı gençler kadar olmayacaktır. Bu gerçeği genellikle ihmal ediyoruz."

Risk grubundakilere "hatırlatma dozu" uyarısı

Risk grubundakiler için hatırlatma dozu da büyük önem taşıyor.

Köksal konuyla ilgili şunları söyledi:

"Genellikle üçüncü ya da dördüncü aşılarının yapılmadığını ya da üzerinden çok zaman geçtiğini görüyoruz. Yani ileri yaştaki büyüklerimize biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Bu kişilerde bir de bağışıklık sistemleri de zayıf olduğundan 3 ay sonra koruyucu antikorları yok."