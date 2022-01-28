Omicron varyantının en uzun süren belirtisi açıklandı

Koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken, bilim insanları ve uzmanlar, bu yeni türün en uzun süre bedende etkisini gösteren belirtinin hangisi olduğunu duyurdu.İngiliz medyası, araştırmacıların Omicron varyantının en sık rastlanan belirtilerinden birinin uzun haftalar boyunca geçmediğini aktardı.

Bilim insanları ve uzmanların görüşlerine yer veren Daily Star ve Express gazeteleri, koronavirüsü atlatmayı başaranların uzun haftalar ve hatta aylar boyunca sırt ağrısı çektiğini yazdı.

Sözcü'nün aktardığı bilgiye göre; Omicron varyantının semptomlarının önceki virüslerden farklı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Birleşik Krallık’ta 1.3 milyon kişinin uzun Covid-19’la mücadele ettiğini duyurdu.

Omicron varyantının uzun vadeli etkilerinin henüz anlaşılmaya başlandığını belirten uzmanlar sırt ağrısının en yaygın semptomlardan biri olduğunu söylerken, “Son dönemde Omicron’dan iyileşenlerin geçmeyen sırt ağrısı şikayetinde bulunduğu görüyoruz” açıklamasını yaptı.

Dr. Ann Mary, “Sırt ağrısı virüs kaynaklı hastalıklarda yaygın olur. Fakat Omicron varyantına yakalanan hastalarda sırt ağrısı daha çok görülüyor, koku ve tat kaybı ise daha az görülüyor” dedi.