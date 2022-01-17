Kovid-19'a yakalanan hamilelerde riskli doğum oranı yüksek
News Medical sitesinin haberine göre, Kovid-19'a yakalanan hamilelerin riskli doğumla karşı karşıya kalma ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı.
ABD'de yapılan bir araştırma, Kovid-19'a yakalanan hamilelerin riskli doğumla karşı karşıya kalma ihtimalinin yüksek olabileceğini ortaya koydu.
News Medical sitesinin haberine göre, Institute for Systems Biology araştırma kuruluşunun yaptığı çalışmada, uzmanlar, Kovid-19'a yol açan "SARS-CoV-2" testi yapılan 18 binden fazla kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.
Bilim insanları, Kovid-19'a karşı aşılanmamış ve testi pozitif çıkan hamilelerin sonuçlarını, testi negatif çıkan hamileler ile karşılaştırdı.
Çalışma kapsamında incelenen kişilerde hafif ve orta derecede SARS-CoV-2 enfeksiyonuna rastlandı.
Hamileyken Kovid-19'a yakalanan kişilerde, erken doğum, bebeğin kilosunun veya boyunun gebelik yaşına göre beklenen değerden düşük olması ve ölü doğum gibi ihtimallerin olabileceği bildirildi.
Gebelik sırasında görülen Kovid-19 enfeksiyonunun şiddetinin gebelik süresi ile ilişkili olmadığı, virüs ile enfekte olmuş anne adaylarının ciddi solunum sorunları yaşamasa bile riskli doğumla karşı karşıya kalabileceği ihtimaline dikkat çekildi.
Araştırmanın yazarlarından Jennifer Hadlock, "Kovid-19'u hafif şekilde geçiren hamileler bile SARS-CoV-2 enfeksiyonu nedeniyle risk altında. Kovid-19 ile hem anne hem de bebek sağlığı risk altındadır. Bu durum hamile kadınların virüse karşı korunmasının önemini pekiştiriyor." ifadesini kullandı.
Araştırmanın sonuçları The Lancet Digital Health dergisinde yayımlandı.
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