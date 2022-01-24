Koronavirüse karşı tuzak kuran ilaç geliştiriliyor

Kansere karşı kullanılan ‘Car-T hücre tedavisi yöntemi’ ile Kovid’e karşı bağışıklık ordusunu alarma geçiren yeni bir ilaç geliştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Derya Unutmaz “Virüse tuzak kuruyoruz, virüs hücreye bağlandığını zannediyor ama bizim geliştirdiğiniz sentetik moleküle, yani antikora bağlanıyor. Bu şekilde de birinci etapta daha virüsün hücreye girmesini bir miktar önlemiş oluyoruz” dedi.

‘Sentetik biyoloji’ yöntemine dair “Daha önce kanser immünolojisi için kullandığımız ‘Car-T yöntemi’ ile virüse karşı geliştirdiğimiz bir tuzak ve bağışıklık ordumuzu alarma geçiren bir yöntem” bilgisini veren Prof. Dr. Unutmaz şunları kaydetti: “Bu çalışmaya aslında 1,5 yıl önce başladık. Farklı bir yöntem geliştirmek istedik. Şu anda var olan olan ilaçlar iki gruba ayrılıyor. Bir tanesi sentetik antikorlar ya da akıllı size füzeler dediğimiz monoklonal antikorlar. Ama Omicron ile birlikte bunların çoğu etkisiz hale geldi. Sadece bir tanesi şu anda hala etkili. Diğer tip ilaçlar ise antiviraller. Yani hücrenin içine girdikten sonra virüslere etki eden ilaçlar. Bunlardan da iki tane en önemlisi mlnupiravir ve paxlovid, bunlardan virüsün kaçması biraz daha zor. Biz sadece şu anki varyantlar için değil, gelecekte çıkabilecek tüm varyantları karşılayabilen bir savunma mekanizması oluşturmak istedik.”

Prof. Dr. Unutmaz, ilaçla geliştirdikleri yeni sentetik biyoloji yöntemini de şu sözlerle özetledi: “Virüse tuzak kuruyoruz, virüs hücreye bağlandığını zannediyor ama bizim bu geliştirdiğiniz sentetik moleküle, yani antikora bağlanıyor. Bu şekilde de birinci etapta daha virüsün hücreye girmesini bir miktar önlemiş oluyoruz.”

Prof. Dr. Unutmaz, bu yöntemin, yeni mutasyonlar olması durumunda daha güçlü antikorlar oluşturan bir dizayn olduğunu da aktararak, şunları vurguladı: “Virüsün hücrenin yüzeyindeki bu kilide bağlanma zorunluluğu olduğu için, yeni mutasyonlar oldukça o kilide daha iyi bağlanmasını sağlıyor” diye konuştu. Prof. Dr. Unutmaz şöyle devam etti:

“Örneğin Omicron’da bu şekilde onlarca mutasyon var ve bu da insan hücresindeki Ace-2 reseptörüne daha iyi bağlanmasını sağlıyor. Bu sayede bizim oluşturduğumuz o tuzak sentetik molekül de daha iyi çalışıyor aslında. Çünkü zaten onun da yüzeyinde aynı kilit kısmı var.”