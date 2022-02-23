Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklamasının, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yapacağı toplantıya ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda; '23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi.