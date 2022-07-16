banner38

Koronavirüs belirtileri değişti mi?

Dünya genelinde vakalar artışa geçti. Normalleşmeye sürecinde görülen yükselişin nedeni bulaşıcılığın artması. Peki, koronavirüs vakaları artmaya devam edecek mi? Yeni varyantlarla beraber koronavirüs belirtilerinde değişiklik oldu mu? Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı? Detaylar haberimizde...

Koronavirüs 16.07.2022, 14:39
Koronavirüs belirtileri değişti mi?

Pandemi nedeniyle dünya 2020 ve 2021 yıllarının büyük çoğunluğunu karantinada geçirdi. Vakaların azalmasıyla normal hayata geri dönülse de koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti.

Uzmanlar, tedbirlerin azalması ve yeterince hızlı yapılamayan aşının da etkisiyle vakaların arttığına dikkat çekiyor. Aşıyla beraber maske ve mesafe gibi tedbirlere uyulmasının, salgını kontrol altına almada yardımcı olması bekleniyor.

Peki, bayram tatili dönüşünde Türkiye'yi bu durum nasıl etkileyecek?

Vaka artışlarındaki son durumu ve yeni varyantların etkisini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, TRT Haber'de değerlendirdi.

''Aşıların etkinliğini koruduğunu söyleyebiliriz''

Prof. Dr. Akhan, yeni varyantın oldukça önemli bir varyant olduğunu belirterek, ''Vakaların azaldığı dönemde yeniden bu kadar pik yapabilmesi özellikle yaza geldiğimiz ve olayların sakin geçmesini beklediğimiz bir dönemde böyle büyük bir pik yapabilmesi çok önemli bir varyant olduğunu gösteriyor. Hem tutunmasında hem enfeksiyon yapabilmesinde bir artış söz konusu. Burada ilk halinden farklılaşmış olsa bile virüsteki değişimler aşıların etkinliğini koruduğunu söyleyebiliriz'' dedi.

Yeni varyantın en büyük özelliğinin aşıdan kaçabilme özelliği olduğunu vurgulayan Akhan, şunları söyledi:

''Aşılarını hiç olmayanlarda şuanda mesela hastaneye başvuranlarda büyük bir artış var. Gerçekten beklenmeyecek düzeyde ilk baştaki gibi semptomatik geçiren bir hasta grubu var. Baktığımızda bu kişilerin ya hiç aşısız kişiler olduğunu ya da iki tane aşı olduğunu ama üzerinden bir yıl geçmiş kişiler olduğunu görüyoruz. Yani şuan için aşıların etkinliği azalmış olsa bile çünkü bu varyantın en büyük özelliği aşılardan kaçabilme özelliği.

Ama biz virüsle mücadele ederken sadece bu b hücrelerinin antikor cevabıyla mücadele etmiyoruz aynı zaman da T hücre cevabıyla da mücadele ediyoruz. Aşılar bunları halen kapsayabilecek düzeyde olduğunu hatırlatma dozlarını ne kadar yaparsak o kadar az semptomatik o kadar hafif düzeyde geçirebileceğimizi söyleyebiliriz. Bu dönemde hatırlatma dozlarını geciktirmemek varyantı ciddiye almak gibi tedbirleri almalıyız. Solunum sisteminin bütün semptomlarıyla karışımıza geliyor. Yani boğaz ağrısıyla karşımıza geliyor. Başında bariz bir ateş oluyor. Sonraki dönemde yine akciğer fonksiyonlarında bozulmaya neden oluyor.''

''Kuvvetli bir tutunma özelliği olduğunu gösteriyor''

Akhan, ''Bayram dönüşünde vaka sayılarında daha fazla artış olur mu?''sorusuna şu cevabı verdi:

''Böyle bir yaz aşamasında olaylar bizim çok lehimizdeyken bütün dünyada BA.4-BA.5 dediğimiz varyant hakim hale geçiyor. Yani yüzde 50’nin üzerinde bir döngüsü var şuanda. Ama gittikçe ağırlığını koymaya başlıyor. Şuan BA.1 gibi geçirenler biraz daha hafif geçirebilirler fakat BA.4 ve BA.5 biraz daha hakimiyetini artırmaya başladı. Böyle hakimiyet kurabildiğine göre daha kolay bulaşması söz konusu. Yazın böyle bir artış gördüğümüze göre gerçekten kuvvetli bir tutunma özelliği olduğunu gösteriyor. Vakalar artabilir, bizim bu dönemde hatırlatma dozlarımızı yaptırmamız, korunma yöntemlerine dikkat etmemiz, kalabalık ortamlarda az kalacaksak bile maske takmamız çünkü daha kısa zamanda bulaşabiliyor. Bir semptomu varsa herkeste aynı semptomun olması gerekmiyor. Herkeste farklı semptom gösteriyor. Bir semptomu varsa test yaptırması gerekiyor.

''Herkesin hatırlatma dozu yaptırmasında fayda var''

Hatırlatma dozunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Akhan, ''Geçirmiş olan kişilerdeki bağışıklık geçirdim şuanda yaptırmama gerek yok yanlış bir kavram oluyor. Yine varyantta da bir değişim var. BA.1’i geçirmişse BA.4 ve BA.5’i geçirebilmesi söz konusu. Biraz daha kısa süreli bir bağışıklık oluyor. Aşılarını son dozunun üzerinden 20 hafta geçmiş herkes bir hatırlatma dozu yaparsa bu destek olur. Kronik hastalığı varsa mutlaka yatırması gerekir. Diğer kişilerde bunu yaptırırsa hem toplumdaki dolaşımın azalması hem de kendilerinin nasıl geçireceğini tahmin etmesi zor olduğu bir dönmedeyiz. Bu yüzden de herkesin hatırlatma dozu yaptırmasında fayda var. Şuan da en az bağışık olanlar geçiriyor. Şuan hiç aşı olmamış olanlar aşısını yaptırmamış olanların hızlı hareket etmesi gerekiyor'' dedi.

Yorumlar (0)
banner35
28
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23