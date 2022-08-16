Kan bağışıyla antikor aktarılabiliyor

Milyonlarca kişiyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını yayılma gücünü kaybetmeye başladı. Virüsün etkinliğini azaltan en önemli faktörün aşılanmaya bağlı olarak gelişen toplumsal bağışıklık olduğunu ifade eden uzmanlar, hiç aşılanmayan kişilerin de aşı olmuş kişilerden kan takviyesi aldığında pasif bağışıklık elde ettiğini söylüyor.

ETKİNLİĞİ KISA SÜREBİLİR

Kan miktarı ve bağışıklık derecesine göre, kan verilen kişilere antikor aktarıldığını belirten Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Samastı, “Farklı kişilere kan veya serum verilmesi bağışıklanma sağlayabiliyor. Bebeklere plasenta yoluyla veya anne sütüyle bağışıklık sağlayan antikorların aktarılması da aynı kan bağışlamak gibi pasif bağışıklanma olarak adlandırılıyor. Ancak bunların etkinliği kısa süre sonra azalabiliyor. Hangi ölçüde koruma sağlayacağı tam olarak kestirilemiyor” dedi.