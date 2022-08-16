Kan bağışıyla antikor aktarılabiliyor
Kovid-19’un, toplumsal bağışıklıkla iyice azaldığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Samastı, hiç aşılanmayanların aşı olmuş kişilerden kan takviyesi aldığında pasif bağışıklık oluştuğunu söyledi. Samastı, canlı aşı olanların, kan vermek için 7 gün beklemesi gerektiğine de dikkat çekti.
Milyonlarca kişiyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını yayılma gücünü kaybetmeye başladı. Virüsün etkinliğini azaltan en önemli faktörün aşılanmaya bağlı olarak gelişen toplumsal bağışıklık olduğunu ifade eden uzmanlar, hiç aşılanmayan kişilerin de aşı olmuş kişilerden kan takviyesi aldığında pasif bağışıklık elde ettiğini söylüyor.
ETKİNLİĞİ KISA SÜREBİLİR
Kan miktarı ve bağışıklık derecesine göre, kan verilen kişilere antikor aktarıldığını belirten Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Samastı, “Farklı kişilere kan veya serum verilmesi bağışıklanma sağlayabiliyor. Bebeklere plasenta yoluyla veya anne sütüyle bağışıklık sağlayan antikorların aktarılması da aynı kan bağışlamak gibi pasif bağışıklanma olarak adlandırılıyor. Ancak bunların etkinliği kısa süre sonra azalabiliyor. Hangi ölçüde koruma sağlayacağı tam olarak kestirilemiyor” dedi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|4
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|3
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|2
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|1
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|1
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|1
|0
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|2
|0
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|0
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|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
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|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
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|3
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|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Real Betis
|1
|3
|3. Villarreal
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Madrid
|1
|3
|6. Real Sociedad
|1
|3
|7. Valencia
|1
|3
|8. Celta Vigo
|1
|1
|9. Espanyol
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Rayo Vallecano
|1
|1
|14. Almeria
|1
|0
|15. Sevilla
|1
|0
|16. Cadiz
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0