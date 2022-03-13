İl bazında 100 bin nüfusa göre vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığının 26 Şubat-4 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de 456,19 oldu.

26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/vm7EwzYShV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de 456,19 olarak kayıtlara geçti.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 19-25 Şubat'ta İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 olarak kayda geçmişti.

İllere göre 26 Şubat-4 Mart'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Ankara (916,03), Kırşehir (906,79), Amasya (868,4), Eskişehir (856,33), Ordu (742,83), Samsun (736,18), Bolu (706,22), Isparta (701,63), Çorum (684,99), Kocaeli (676,44), Çanakkale (662,51), Yalova (660,48), Karabük (649,85), Tunceli (646,78), Bilecik (631,09), Kastamonu (626,48), Giresun (625,79), Trabzon (614,19), Çankırı (595,88), Denizli (574,09), Mersin (571,29), Kırklareli (564,19), Aksaray (555,16), Sinop (548,51), İstanbul (522,38), Karaman (520,02), Muğla (519,52), Zonguldak (516,38), Yozgat (500,36), Tokat (465,18), Düzce (464,37), Kayseri (459,23), İzmir (456,19), Rize (451,6), Nevşehir (451,29), Konya (441,06), Kırıkkale (438,46), Osmaniye (438,33), Balıkesir (435,95), Bursa (434,94), Adana (434,18), Artvin (427,62), Burdur (426,72), Erzincan (425,95), Sivas (425,39), Kütahya (409,75), Edirne (393,58), Sakarya (390,9), Aydın (374,15), Niğde (367,04), Tekirdağ (355,31), Malatya (334,24), Ardahan (330,76), Elazığ (330,73), Gümüşhane (266,46), Hatay (254,86), Kilis (243,44), Bartın (238,46), Kahramanmaraş (223,51), Uşak (215,71), Afyonkarahisar (211,24), Gaziantep (196,72), Adıyaman (192,04), Bayburt (188,14), Iğdır (186,06), Diyarbakır (183,71), Manisa (179,8), Kars (170,06), Antalya (125,92), Bitlis (123,77), Erzurum (110,19), Şanlıurfa (103,03), Ağrı (94,92), Siirt (90,67), Muş (85,14), Batman (83,18), Mardin (81,37), Bingöl (71,7), Hakkari (60,02), Van (37,34), Şırnak (31,83)."