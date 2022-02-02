DSÖ: Omicron tüm varyantların yerini aldı

Örgütün sitesinde yayımlanan 'Haftalık COVID-19 Güncelleme Raporu'nda haftalık vaka ve can kaybı artış oranları ile Omicron varyantının son durumu değerlendirildi.

24 ile 30 Ocak arasında küresel COVID-19 vakaları, bir önceki haftaya göre hemen hemen aynı oranda artarken can kayıpları son bir haftada yüzde 9 daha fazla arttı.

Son bir hafta içinde dünya genelinde yaklaşık 22 milyon yeni COVID-19 vakası kayıtlara geçerken virüs nedeniyle 59 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Omicron, tüm varyantların yerini aldı

COVID-19'un Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda ve Mu varyantlarının hepsinin küresel çapta varlığının azaldığı, Omicron'un ise kendinden önceki varyantların neredeyse tamamen yerini aldığı kaydedildi.

İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi'nin (GISAID) son bir ayda dünyadan topladığı 433 bin 223 pozitif COVID-19 numunesinin yüzde 93'ünün Omicron, yüzde 6,7'sinin Delta ve geri kalanların da diğer varyantlara ait olduğu açıklandı.

Bu rakamlarla birlikte, COVID-19'un küresel yayılımının Omicron üzerinden nitelendirildiği vurgulandı.