DSÖ'den Türkiye'ye salgınla mücadele ödülü
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısından dolayı ödül verdi.
Koronavirüs 18.03.2022, 00:46
Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen toplantı kapsamında Kluge ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Koca, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ bölge direktörleriyle göçün sağlık alanındaki etkilerinin azaltılmasının ele alındığı Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Toplantısı'nda, Avrupa Direktörü Dr. Kluge'nin Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesi sebebiyle takdim ettiği ödülü sağlık camiası adına aldık." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, ödül takdimi esnasında çekilen fotoğrafa da yer verildi.
Kaynak: AA
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