BioNTech/Pfizer'dan 5 yaş altı için başvuru

Pfizer ve BioNTech, yaptığı açıklamada, FDA'nın bu yaş grubunda kamu sağlığı için acil ihtiyaç nedeniyle ilaç şirketinden başvuru yapmasını istediğini bildirdi.

ABD'de 4 yaş altı 1,6 milyondan fazla çocuk COVID-19' a yakalandı.

FDA'nın talebi üzerine veri gönderimini başlatan Pfizer ve BioNTech, 6 aylık ve 5 yaş arasındaki çocuklara iki doz aşı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı.

FDA, Pfizer ve BioNTech'in bu yaş grubuna COVID-19 aşısı için yaptığı acil kullanım onayı başvurusunu 15 Şubat'ta görüşecek.

İlaç şirketleri, bu yaş grubunda 3 doz aşı denemelerine ise devam ediyor.