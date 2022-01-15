banner38

Bilim Kurulu üyesi: 'Bazı iş yerlerinde herkesin testi pozitif çıkacak'

Omicron varyantının kuluçka ve bulaştırıcılık seviyesinin kısa süreceğini ancak bu kısa dönemde bütün ülkeyi tehdit altına alacağını söyleyen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çam Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit "Bazı iş yerlerinde herkesin testi pozitif çıkacak" dedi.

Koronavirüs 15.01.2022, 10:29
Bilim Kurulu üyesi: 'Bazı iş yerlerinde herkesin testi pozitif çıkacak'

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Omicron'un 'süper bulaştırıcı' olduğunu belirterek "Bu varyant o kadar çabuk bulaşıyor ki, bazı iş yerlerinde herkesin testi pozitif çıkacak" dedi.

SÜPER BULAŞTIRICI

Güney Afrika'dan dünyaya yayılan Omicron varyantının hayatımızı kısa süreliğine ama ciddi anlamda etkileyeceğini ön gördüklerini belirten Prof. Dr. Yiyit "Omicron'un kuluçka süresi, virüsün önceki dönemlerine göre daha kısa olacak. Bulaştırıcılığı güçlü olsa da bu durum çok uzun bir zamana yayılmayacak. Ama 'süper bulaştırıcı' bir varyant olduğu için bazı iş yerlerinde herkesin Covid-19 olduğunu göreceğiz. Bilim Kurulunun asıl gündemi, salgını hayattan izole olmadan yenmek. Mevcut planımız aşıyı tüm ülkeye yaymak" diye konuştu.

HASTANE YATIŞLARI ARTACAK

Omicron varyantının, Delta varyantından çok daha hızlı bulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Yiyit "Omicron toplumsal bağışıklık anlamında belki elimizi güçlendirecek. Çoğumuz hafif atlatacak ama bu salgından ciddi etkilenecekler olma ihtimali yüksek görünüyor. Maalesef artan vakalar sebebiyle yakın zaman içinde hastaneye yatışların artmaya başlaması bekleniyor. Aşıları tam yaptırmamız gerekiyor. Ülkemiz çok başarılı bir aşı sistemi sundu. Lütfen bunu değerlendirelim. Sağlık sistemini, kendimizi, ülkenin ekonomisini korumanın tek yolu aşıdan geçiyor" ifadelerini kullandı.

GEBELER RİSK ALTINDA!

Omicron varyantının en çok gençler arasında yayıldığını biliyoruz. Benzer şekilde Delta varyantında olduğu gibi hamilelerin de yine en çok etkilenen grupta olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Nurettin Yiyit "Özellikle gebeliğin son haftalarında olanlar kendilerini yoğun koruma altına almalı. Gebelerin aşı olmasında en ufak bir risk bulunmuyor. Asıl aşısız olmak gebeler için çok daha büyük bir risk" uyarısında bulundu.

HATIRLATMA DOZU ÖNEMLİ

Aşı takvimine mutlak surette uyulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yiyit "Bu dönemde kaç doz aşı olduğumuz değil hatırlatma dozlarının yapılması çok önemli. Son aşısının üzerinden 3 ay geçen herkes hatırlatma dozunu olmalı. Hatırlatma dozları farklı türde aşılarla yapılabilir" dedi.

TURKOVAC ELİMİZİ GÜÇLENDİRDİ

Türkiye'nin Covid-19'la ilgili savaşta sistem olarak diğer ülkelere göre ileri seviyede olduğunu belirten Yiğit, "Fiziksel imkanlarımızın oldukça iyi olduğu ortada. Şehir hastaneleri ve pandemi hastaneleri elimizi daha da güçlendirdi. Düzenli olarak artan sayıdaki sağlık çalışanımız diğer bir gücümüz oldu. Dijital sağlık alt yapımız organizasyon gücümüzün alt yapısını oluşturdu. Pandemi yönetiminde son dönemde aşı temin etme başarımız her şeyin önüne geçti. Kendi aşımızı üretmek ayrı bir gücümüz oldu" dedi.

Kaynak: Türkiye 

#omicron #Prof. Dr. Nurettin Yiyit #koronavirüs
Yorumlar (0)
banner35
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Menemen Belediyespor 20 23
14. Keçiörengücü 19 22
15. Manisa Futbol Kulübü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Brighton 20 28
9. Wolverhampton Wanderers 19 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 20 24
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11