Bilim Kurulu toplantısı erkene alındı
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Koronavirüs 25.04.2022, 23:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, daha önce Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba yapılacağını kaydetmişti.
“Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.”— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2022
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Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.
Kaynak: AA
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