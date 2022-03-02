Bakan Koca'dan dikkat çeken 'maske' paylaşımı

Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam toplanıyor. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" dedi

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.00’da toplanıyor. Bilim Kurulu'nda salgınla mücadelede gelinen son nokta ve kısıtlamalar yeniden değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" dedi.