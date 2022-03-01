Bakan Koca paylaştı: 'Beklenen açıklamayı yarın yapacağım'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını duyurdu.
Koronavirüs 01.03.2022, 16:30
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00'de açıklama yapacak.
Koca sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'de bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."
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