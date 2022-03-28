Bakan Koca kritik haritayı paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu. Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı.