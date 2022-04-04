Bakan Koca kritik haritayı paylaştı! İşte illerin vaka durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 19-25 Mart arasında, 100.000 kişi içinde yeni illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "19-25 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de 113,95 oldu.