Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca,12-18 Şubat tarihlerindeki illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Buna göre vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Buna göre 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Bakan Koca, 12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı. Buna göre vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.