Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide vaka yoğunluğu İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını paylaştı.