Bakan Koca duyurdu! Tarihi değişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu toplantısının tarihinin değiştiğini söyledi.
Koronavirüs 20.04.2022, 10:35
Bakan Koca tweetinde; Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİalacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." dedi
İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı
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