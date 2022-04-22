Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiğini açıkladı

Bakan Koca, en önemli toplantılarından birini yapacağını söylediği Bilim Kurulu toplantısının ertelenmesine ilişkin olarak, "Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik" dedi.

Adıyaman'da konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımı hakkında "Bilim Kurulu okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacak. Bu konuda önerileri daha sonra değerlendirmek üzere de kamuoyuna açıklanmış olacak" açıklamasını yaptı.

Koca, Kovid-19 konusunda hastane yükünün çok azaldığını, 21 ildeki yoğun bakımların kapanmaya doğru gittiğini, Türkiye'de hastane yükünün en az olduğu dönemin yaşandığını söyledi.