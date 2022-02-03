Bakan Koca açıkladı! Yeni ilaç tedavisi başlıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıda ilk defa 100 bini aşan vaka sayıları ele alındı. Omicron varyantının etkileri değerlendirildi. Vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı da görüşüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yaptı.

"Antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta başlıyor"

Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağının müjdesini veren Bakan Koca, 65 yaş üzerine ve kronik rahatsızlığı olanlara ilacın temin edileceğini belirtti.

Bakan Koca, hemen hemen tüm vakaların Omicron olduğunu belirterek, varyantın en çok görüldüğü İstanbul ve Eskişehir'de vaka sayılarının azaldığını söyledi.

"Mevcut seyrin kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir"

Koca, bazı illerdeki hastanelerde yatak doluluk oranının zorlayıcı seviyede olduğuna değinerek şunları söyledi:

"Ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı yüzde 57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 ve solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir. Mevcut seyrin kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir."

"TURKOVAC'ın rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır"

Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatının şehir hastanelerine başladığını duyuran Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüna kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızın etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her bir vatandaşımız tereddüt etmeden 'kendi aşımız kendi gücümüz' TURKOVAC'ı güvenle olabilir."

Bakan Koca, 65 yaş ve üzerini bir kez daha uyararak hatırlatma dozunun önemine değindi.