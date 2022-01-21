banner38

Araştırma: Üçüncü doz aşı antikor seviyesini 2,5 kat artırıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve bulaş hızı daha yaygın olan Omicron varyantıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. The Lancet dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, üçüncü doz Covid-19 aşısı corona virüsün Omicron varyantını etkili bir şekilde nötralize edebilen antikorların seviyesini artırıyor.

Koronavirüs 21.01.2022, 11:49
Araştırma: Üçüncü doz aşı antikor seviyesini 2,5 kat artırıyor

Türkiye de dahil olmak üzere dünyada hakim varyant haline gelen Omicron'un hızlı bulaş oranı endişeye neden oluyor. Ancak, İngiltere'de yapılan bir çalışma, aşıların pandemiye karşı mücadelede en etkili silah olduğunu bir kez daha gösterdi. The Lancet dergisinde yayımlanan çalışmada, üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının, Omicron varyantını etkili bir şekilde nötralize edebilen antikorların seviyesini 2,5 kat artırdığı görüldü.

İngiltere'deki Francis Crick Enstitüsü ve Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden (NIHR) araştırmacılar, AstraZeneca veya Pfizer/BioNTech aşısından yalnızca iki doz almış kişilerde üretilen antikorların, Alfa ve Delta varyantları ile karşılaştırıldığında Omicron'u daha az nötralize edebildiğini buldular. 

Ancak bilim insanları, ikinci dozu takip eden ilk üç ayda antikor seviyelerinin düştüğünü, ancak üçüncü bir "güçlendirici" dozun, Omicron varyantını etkili bir şekilde nötralize eden antikor seviyelerini yükselttiğini buldu.

ANTİKOR SEVİYELERİ 2,5 KAT YÜKSELDİ

Bununla birlikte çalışmada, üç dozun tamamı için Pfizer/BioNTech aşısı almış kişilerde, genel olarak antikor seviyeleri, iki doz aşıya kıyasla  Omicron'a karşı yaklaşık 2,5 kat daha yüksek olduğu görüldü.

Her iki aşıdan iki doz alan ve daha önce Covid-19 semptomları olduğunu bildiren kişilerde, geçmişte hastalık semptomları olmayanlara kıyasla, Omicron'a karşı daha yüksek antikor seviyeleri de bulundu.

Diğer taraftan araştırmacılar, antikor seviyelerinin tek başına aşının etkinliğini tahmin etmese de, şiddetli Covid-19’a  karşı çok iyi bir koruma göstergesi olduğunu belirtti. Çalışma, antikorları ölçülebilir seviyelere çıkarmak ve ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı koruma miktarını en üst düzeye çıkarmak için üç doz Covid-19 aşısının gerekli olduğunu doğruladı.

NIHR'nin UCLH Biyomedikal Araştırma Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar danışmanı olan Emma Wall, "Aşı merkezlerinin dışında sıraya giren insanlara, kendilerini Omicron'dan korumanın en iyi yolunun aşı güçlendirici olduğu konusunda güvence verilmelidir. Henüz üçüncü bir doz, hatta ilk doz aşısını yaptırmamış insanlar için çok geç değil" dedi.

Öte yandan araştırmacılar, çalışmaya katılan 364 kişiden alınan 620 kan örneğini analiz etti.
Antikorların, Omicron da dahil olmak corona virüsün farklı varyantlarına karşı "nötralize edici antikorlar" olarak adlandırılan virüsün hücrelere girişini bloke etme yeteneğini test ettiler.

SENTETİK ANTİKOR'UN OMİCRON'UN NÖTRALİZE ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar ayrıca, corona virüs varyantlarına karşı nötralize edici aktiviteye sahip olup olmadıklarını test etmek için şu anda Covid-19 tedavisi için kullanılan sentetik nötrleştirici antikorları da dahil ettiler.

Ekip, şiddetli Covid-19 geliştirme riski altındaki hastaları önlemek ve tedavi etmek için kullanılan yakın zamanda onaylanmış bir sentetik monoklonal antikor olan Xevudy'nin (sotrovimab) Omicron varyantını nötralize edebildiğini buldu.

UCLH Araştırma Direktörü Bryan Williams, "Şu anda belirli hastaları tedavi etmek için kullandığımız sentetik antikorların en azından bazı versiyonlarının bu yeni varyanta karşı etkili olabileceğini gösteren gerçekten önemli erken verilerimiz var” diye konuştu.

Francis Crick Enstitüsü'nden David LV Bauer, Omicron'un Alpha ve Delta gibi diğer yeni varyantlardan önemli ölçüde daha fazla mutasyona sahip olmasına rağmen, çalışmanın güçlendiricilerin bağışıklık sistemini onunla mücadele edebilecek geniş bir tepki vermeye zorladığını gösterdiğini söyledi.

Wall, "Bu yeni varyant, iki aşı dozuyla uygulanan bağışıklık blokajının üstesinden gelebilir, ancak üçüncü dozu takiben, nötralize etme aktivitesi insanların büyük çoğunluğunda sağlamdır.Üçüncü bir doz, bağışıklık savunmanızı yükselterek virüsün ciddi Covid-19’a neden olmasını zorlaştırıyor" dedi.

NTV 

#Omicron varyantı #koronavirüs #The Lancet dergisi
Yorumlar (0)
banner35
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11