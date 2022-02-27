ABD'de son 24 saatte 23 bin 24 pozitif vaka

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 563 artarak 948 bin 215'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 23 bin 24 artarak 78 milyon 931 bin 739 oldu.

Ülkede 563 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 948 bin 215'e çıktı.

California, 8 milyon 961 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 612 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 844 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 85 bin 43 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 84 bin 775, Florida'da ise 69 bin 790 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,1'ine en az bir doz, yüzde 69'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 253 milyondan fazla kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 94 milyona yakın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.