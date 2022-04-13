804 hastanede Kovid-19 hastası kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de, COVID-19 hastası olan hastanelere ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Koca paylaşımında, Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" dedi.