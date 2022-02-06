banner38

78 testi pozitif çıkan hasta 14 aydır karantinada

Lösemi tedavisi gören ve 19 Aralık 2020'den bu yana 78 kez yaptırdığı tüm Kovid-19 testleri pozitif çıkan Muzaffer Kayasan, vatandaşların aşı çağrısında bulundu.

Koronavirüs 06.02.2022, 14:12
78 testi pozitif çıkan hasta 14 aydır karantinada

İstanbul'da yaşayan ve özel bir şirkette çalışan yapan 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan, 4 yıl önce konulan lösemi teşhisinin ardından başarılı bir tedavi süreci geçirdi.

Kayasan, lösemi sonrası toparlanma aşamasında kendisini izolasyona almasına karşın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı ve nefes darlığı, yürüme güçlüğü, görme kaybı, iştahsızlık gibi şikayetlerle kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi gördü.

Yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlatan Kayasan, lösemi rahatsızlığı sebebiyle de hastalığı ağır geçirdiğini belirterek, "Özel bir durumum da olduğu için hastanedeki bütün birimlerdeki doktor ve sağlık çalışanları benimle çok yakından ilgilendi. 14 aydır beni ayakta tutmak için her şeyi denediler. Plazma kan verdiler, bağışıklık sistemini güçlendirici her şeyi denediler." diye konuştu.

Kayasan, Kovid-19 testi olduğu 19 Aralık 2020'den bu yana yaptırdığı 78 testin tamamının pozitif sonuçlandığını anlatarak, farklı hastanelerde yaptırdığı testlerin de pozitif çıktığını söyledi.

"Aralarında gençlerin de olduğu ölümlere de tanıklık ettim"

Tedavi sürecinde hastane gözlemlerine de değinen Kayasan, şöyle konuştu:

"Hastanede geçirdiğim 14 ayda benim gibi birçok lösemi hastası geldi. Bu hastalar tedavilerini olup gitti. Kanser ve Kovid-19 farklı şeyler. Önlemini aldıktan sonra sorun olmuyor. İnsanlara şunu söylemek istiyorum; aşı olun ve hastaneye yatmayın. Çünkü bu hastanelerde çalışan gencecik insanlar da bizim çocuklarımız. Hastaneler tıklım tıklım. Doktorlar, hemşireler cansiparane çalışıyorlar. Onların üzerine bu kadar yük bindirmek de yazık. Hastanede aşısız olup tedavi olmaya gelenler vardı. Aralarında gençlerin de olduğu ölümlere de tanıklık ettim. Oradaki zorlukları çeken birisi olarak aşı olmayan insana diyecek söz bulamıyorum. Aşı olmayan insan benim için topluma, kendisine ve ailesine zarar veren bir insandır."

"İki aylık olan torunuma hiç dokunamadım ve bu beni çok üzüyor"

Muzaffer Kayasan, lösemi nedeniyle kendisini izole ettiğini, Kovid-19 virüsünün ortaya çıkıp yayılmasının ardından tedbirlerini artırdığını söyledi.

İlik nakli sonrası daha çok evinde bulunduğunu dile getiren Kayasan, şunları anlattı:

"Pek seyahat etmiyordum. Hastalık sebebiyle fazla ziyaretçim olmuyordu. Olursa da mesafeli konuşuyorduk. Maske yokken ben maske takıyordum. Ben şimdi üç gündür evdeyim. Hastanenin verdiği ilaçları saatinde alıyorum. Evimde yürüyüş bandım var, sporumu yapıyorum, moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Gelen ziyaretçilerimle kapıda görüşüyoruz, içeri almıyorum. Torunum geldiğinde 'Ona bir şey bulaştırır mıyım?' diye korkup içeriye almadım. Torunum doğduğunda lösemi tedavisi görüyordum. Onu sadece tedavi sürecinde 1-2 kez görebildim. İki aylık olan torunuma ise henüz hiç dokunamadım ve bu beni çok üzüyor."

#Muzaffer Kayasan #koronavirüs
Yorumlar (0)
banner35
11
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 22 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11