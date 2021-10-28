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Koronavirüs tedavisinde yeni umut: 'Antidepresan'

Genel 28.10.2021, 12:32
Koronavirüs tedavisinde yeni umut: 'Antidepresan'
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ABD’de yapılan yeni bir çalışma, fluvoksamin adlı bir antidepresanın şiddetli Covid-19 riski bulunan hastalar arasında, hastaneye yatış oranını ve ölümcül hastalık riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi.