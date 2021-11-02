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3. Sayfa
Röportaj
Koronavirüs salgınında umutlandıran tablo!
Genel
02.11.2021, 09:21
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Sağlık Bakanlığı tarafından elde edilen bilgilere göre, iki haftadır, virüsün üreme hızı ile pozitif vaka oralarında düşüş söz konusu. Günlük tabloda ise iyileşenlerin sayısı pozitif vaka oranlarını geçmeye başladı.
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#vefat
#koronavirüs
#Rıdvan Dilmen
#final
#Boşanma
#Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#SGK
#meyve
#Zülfü Livaneli
#Adana Demirspor
#Sinan Narin
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Dolar
#Bursaspor
#Adam Szalai
#Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11ler
#yerlilik
#06 YKR 29
#Feyenoord Kulübü
#Süper Lig
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