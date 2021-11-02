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Koronavirüs salgınında umutlandıran tablo!

Genel 02.11.2021, 09:21
Koronavirüs salgınında umutlandıran tablo!
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Sağlık Bakanlığı tarafından elde edilen bilgilere göre, iki haftadır, virüsün üreme hızı ile pozitif vaka oralarında düşüş söz konusu. Günlük tabloda ise iyileşenlerin sayısı pozitif vaka oranlarını geçmeye başladı.