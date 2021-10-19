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Koronavirüs bitmeden 'süper grip' ortaya çıktı

Genel 19.10.2021, 14:11
Koronavirüs bitmeden 'süper grip' ortaya çıktı
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Tüm dünyanın 2 yıldır mücadele ettiği koronavirüs salgını bitmeden farklı bir grip türü olan süper grip ortaya çıktı. Hastalığa yakalananları grip semptomlarını çok ağır yaşıyorlar.