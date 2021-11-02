banner38

Korkut Özal'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti

Genel 02.11.2021, 13:36
Korkut Özal'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti
1/15

Turgut Özal'ın kardeşi olan Korkut Özal 29 Mayıs 1929 tarihinde Malatya‘da doğdu.