banner38

Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Genel 11.01.2022, 12:42
Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
1/7

Süper Lig ekibi Konyaspor’da forma giyen Ahmet Çalık trafik kazasında yaşamını yitirdi.