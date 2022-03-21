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Konutta yeni model! KDV indirimi geliyor

Genel 21.03.2022, 10:08
Konutta yeni model! KDV indirimi geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV oranıyla ilgili de harekete geçti.