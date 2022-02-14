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Konut fiyatları yüzde 60 artacak!

Genel 14.02.2022, 10:16
Konut fiyatları yüzde 60 artacak!
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İnşaat sektörü temsilcilerinin görüşüne göre, artan inşaat maliyetlerinin de etkisiyle artık orta sınıfın ev alamayacağı ve konutların bu yıl içinde yüzde 60 oranında zamlanacağı ifade edildi.