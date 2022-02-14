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3. Sayfa
Röportaj
Konut fiyatları yüzde 60 artacak!
Genel
14.02.2022, 10:16
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İnşaat sektörü temsilcilerinin görüşüne göre, artan inşaat maliyetlerinin de etkisiyle artık orta sınıfın ev alamayacağı ve konutların bu yıl içinde yüzde 60 oranında zamlanacağı ifade edildi.
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#dna
#BM Libya Özel Temsilciliği
#SBK
#Yakalandı
#Kabak
#tahmin
#soma
#tutuklama
#yekta saraç
#debi
#Fransa Dışişleri Bakanı
#Tottenham
#hairi
#elektrik tarifeleri
#Orhan Turan
#Hasip Kaplan
#kumpas
#Şeyma Güngör
#Gıda
#konuşma
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