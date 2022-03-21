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3. Sayfa
Röportaj
Kırmızı ete zam!
Genel
21.03.2022, 14:23
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Ramazan ayına sayılı günler kala Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48 zam yaptı.
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#MEB
#hasılat
#dışişleri bakanı
#finans haberleri
#Hüseyin Göçek
#Fatih Yumak
#grup toplantısı
#Trafik Kazası
#Alişan
#arsalan
#PCR
#altın tahmini
#yurt
#nevzat kuralay
#ilgi
#Paqueta
#günşleri
#İskelet
#Mustafa Kemal
#kurşun
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