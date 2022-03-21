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Kilolarıyla dalga geçilen ünlü şarkıcı hastanelik oldu

Genel 21.03.2022, 10:04
Kilolarıyla dalga geçilen ünlü şarkıcı hastanelik oldu
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'Adamım' şarkısıyla 90'lara damga vuran şarkıcı Kader, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlar sonrası hastaneye kaldırıldı.