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Röportaj
Kibariye hakkında şoke eden iddia: '4.200 TL'yi ödemeden gitti'
Genel
12.10.2021, 15:30
1/9
İstanbul Kadıköy'de bir kuaföre gidip saçlarına kaynak yaptıran Kibariye'nin 4.200 TL'yi ödemeden gittiği iddia ediliyor.
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#vefat
#meyve
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Adana Demirspor
#Boşanma
#abd
#koronavirüs
#final
#UEFA Avrupa Ligi
#eş
#Trabzonspor
#ölü köpek
#Bursaspor
#5 öğrenci
#tozkoparan
#chp ceza
#Silvia Constanza Romano
#darpetmek
#uysal