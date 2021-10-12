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Kibariye hakkında şoke eden iddia: '4.200 TL'yi ödemeden gitti'

Genel 12.10.2021, 15:30
Kibariye hakkında şoke eden iddia: '4.200 TL'yi ödemeden gitti'
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İstanbul Kadıköy'de bir kuaföre gidip saçlarına kaynak yaptıran Kibariye'nin 4.200 TL'yi ödemeden gittiği iddia ediliyor.