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Röportaj
Kerim Tekin'in ölümüyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı!
Genel
02.03.2022, 10:13
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Ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu, katıldığı canlı yayında rahmetli Kerim Tekin hakkında flaş bir itirafta bulundu.
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#futbol
#Tozkoparan İskender
#Trabzonspor
#Oğulcan Engin
#ekonomist Ash
#kurul
#gazeteci
#Ladin
#THY
#Yaren Kepez
#eş
#Resmi Gazete
#OKA
#kamu
#Volkan Demirel
#Prof. Dr. Yekta Saraç
#Serrac
#Luka Modric
#namaz
#Sancak
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