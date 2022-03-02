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Kerim Tekin'in ölümüyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı!

Genel 02.03.2022, 10:13
Kerim Tekin'in ölümüyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı!
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Ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu, katıldığı canlı yayında rahmetli Kerim Tekin hakkında flaş bir itirafta bulundu.