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Kerem Avrupa yolcusu! Dev kulüp kesenin ağzını açtı

Spor 17.01.2022, 16:09
Kerem Avrupa yolcusu! Dev kulüp kesenin ağzını açtı
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Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, performansıyla büyülemeye devam ediyor. 23 yaşındaki milli futbolcu, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takmayı başardı..