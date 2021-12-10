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3. Sayfa
Röportaj
Kenan İmirzalıoğlu, Arif Şentürk gafı için özür diledi
Genel
10.12.2021, 09:28
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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 'Yıllar önce rahmetli oldu' diyerek gaf yapan Kenan İmirzalıoğlu, türkücü Arif Şentürk'ü arayıp özür diledi.
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#vefat
#Rıdvan Dilmen
#Vedat Muriqi
#a574
#murat yılmaz
#GS
#Galatasaray
#abd
#midas
#Zülfü Livaneli
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#Achille Polonara
#Boşanma
#peron
#Pandora
#Adana Demirspor
#Trabzonspor
#havalaanı
#koronavirüs
#STOP
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