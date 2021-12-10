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Kenan İmirzalıoğlu, Arif Şentürk gafı için özür diledi

Genel 10.12.2021, 09:28
Kenan İmirzalıoğlu, Arif Şentürk gafı için özür diledi
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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 'Yıllar önce rahmetli oldu' diyerek gaf yapan Kenan İmirzalıoğlu, türkücü Arif Şentürk'ü arayıp özür diledi.