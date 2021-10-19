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Kavga büyüyor! Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a olaylı gönderme

Genel 19.10.2021, 13:33
Kavga büyüyor! Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a olaylı gönderme
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Mustafa Keser ile Bülent Ersoy arasındaki kavga giderek büyüyor. Bülent Ersoy'un 1 liralık tazminat davası açtığı Mustafa Keser'den gerilimi artıracak yeni bir paylaşım geldi.