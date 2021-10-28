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Kasımpaşa'nın yeni hocası belli oldu

Spor 28.10.2021, 18:08
Kasımpaşa'nın yeni hocası belli oldu
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Kasımpaşa Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Kutlu'yu oturttu.