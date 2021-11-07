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Kartal'dan golcü harekatı! 1.96'lık dev forvet...

Spor 07.11.2021, 10:12
Kartal'dan golcü harekatı! 1.96'lık dev forvet...
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Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer girişimleri erken başlamış durumda. Birçok isimle temas halinde olan Kartal, son olarak Ladislav Almasi'yi gündemine aldı.