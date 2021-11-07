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3. Sayfa
Röportaj
Kartal'dan golcü harekatı! 1.96'lık dev forvet...
Spor
07.11.2021, 10:12
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Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer girişimleri erken başlamış durumda. Birçok isimle temas halinde olan Kartal, son olarak Ladislav Almasi'yi gündemine aldı.
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#vefat
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#meyve
#koronavirüs
#abd
#Azzam Alameddin
#Bursaspor
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Zülfü Livaneli
#Vedat Muriqi
#Adana Demirspor
#UEFA Avrupa Ligi
#Dolar
#Marilyn Monroe
#GS
#Trabzonspor
#final
#Balıkesir
#eş
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